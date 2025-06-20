Sivas’ta kumaş atıkları oyuncağa dönüştü

Kaynak: İHA
Sivas’ta kumaş atıkları oyuncağa dönüştü

Sivas Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Mesleki Lisesi öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kumaş atıklarından tasarladıkları oyuncakları sergiledi.

"Yeşil Dönüşüm Sergisi" adıyla oluşturulan serginin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Açılış kurdelesini öğrenciler ve protokol üyeleri ile birlikte kesen Vali Şimşek, daha sonra sergiyi gezerek yürütülen çalışmalar ve tasarlanan oyuncaklar hakkında bilgi aldı. Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, serginin öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.

Atık malzemeler kullanılarak hazırlanan sergide 200'ün üzerinde oyuncak yer aldı.

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