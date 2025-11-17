Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük meydana geldi. Yaşanan olay sonrası 1 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan şantiye müdürü S.T. (66) için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Toprak kayması devam eden bölgede, ekiplerin arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği maden ocağında yaşanan göçükle ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında "Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, ilimiz Divriği ilçesi Çaltı köyü sınırları içinde açık işletme yöntemiyle demir madeni çıkaran özel bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarı alınmıştır. Kazanın ihbar edilmesinin hemen ardından sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; arama ve kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y.'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.