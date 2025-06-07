Sivas'ta minibüs nehir yatağına düştü! 2'si çocuk 4 yaralı

Kaynak: İHA
Sivas'ta minibüs nehir yatağına düştü! 2'si çocuk 4 yaralı

Sivas’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün Kızılırmak Nehri yatağına düşmesi sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA KIZILKAVRAZ KÖYÜ YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sivas merkeze bağlı Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. N.G. (39) idaresindeki 58 NP 571 plakalı minibüs, Kızılırmak köprüsünün başlangıç noktasında seyir halindeyken kontrolden çıkarak nehir yatağına düştü. Minibüs, suya temas etmeden durdu.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada minibüs sürücüsü N.G. ile araçta bulunan E.G. (5), E.G. (8) ve S.G. (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

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