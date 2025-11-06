Süleyman Sami Kepenek İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Lider Çocuk Tarım Kampı Programı"na katılarak hem öğrendiler hem de eğlendiler.

Yaklaşık 22 minik katılımcının yer aldığı 2025 yılı kamp programının teması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak belirlendi. Bu tema doğrultusunda tasarlanan etkinlik, çocuklara tarımın sosyal boyutunu aşılamayı hedefledi. Kampın açılış gününde, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün toplantı salonunda Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli, kooperatiflerin yapısı ve faydaları konusunda kapsamlı bir seminer düzenledi. Bu teorik bilgiyle donanan öğrenciler, hemen ardından Sivas Karınca Kadınlar Kooperatifi'ne konuk oldu.

Kooperatifin günlük işleyişini yerinde gözlemleyen çocuklar, burada tarhana paketleme ve lahana turşusu yapma tekniklerini öğrenerek pratik yaptı. Atölye sırasında kahkahalar havada uçuştu, minikler elleri un ve sirkeyle boyanmış halde unutulmaz anlar biriktirdi.İkinci gün ise odak tamamen tarımsal üretime kaydı.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenledikleri interaktif oturumlarda, çocuklara üretimin, paylaşımın ve iş birliğinin tarımdaki kritik rolünü anlattı. Bu eğitimler, oyunlar ve tartışmalarla renklendirilerek çocukların ilgisini dorukta tuttu.

Etkinliğin finalinde, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan ile İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, gururlu veliler ve öğrencilerle buluştu.

Yetkililer, her bir katılımcıya katılım belgeleri ve özel hediyeler vererek programı taçlandırdı. Bu kamp, Sivas'ın kırsal kalkınmaya çocukları dahil etme çabasının somut bir yansıması olarak alkış topladı.