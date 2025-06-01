Sivas’ta muhtarlık için yeniden sandığa gidildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta muhtarlık için yeniden sandığa gidildi

Sivas'ta 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen muhtarın sonuçlanan davası nedeniyle yetkisinin alınması üzerine yeniden sandığa gidildi.

Sivas'ta 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen muhtarın sonuçlanan davası nedeniyle yetkisinin alınması üzerine yeniden sandığa gidildi.

Sivas'ın Gürün ilçesi Pınarönü Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar olarak seçilen İbrahim K.'nın seçimden önce hakkında açılan davanın sonuçlanması üzerine yetkisi alındı. Sabıka kaydı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenme kararı alınan muhtarlık için yeniden sandığa gidildi. 4 adayın katıldığı seçimde oy kullanma işlemi sabah saatlerinde başladı. 2 sandıkta toplam 645 seçmen oy kullandı. Oyların 307'sini alan Enver Güzel, kesin olmayan sonuçlara göre yeni muhtar olarak seçildi.

Son Haberler
TRT spikerinden ödül töreninde küfür dolu sözler: Öfke kustu!
TRT spikerinden ödül töreninde küfür dolu sözler: Öfke kustu!
Beşiktaş'ta acılı sezonun tek tesellisi: Siftah yaptı
Beşiktaş'ta acılı sezonun tek tesellisi: Siftah yaptı
Sivas’ta muhtarlık için yeniden sandığa gidildi
Sivas’ta muhtarlık için yeniden sandığa gidildi
Dünya devi firma 130 yıl sonra iflas etti! Kimse bunu beklemiyordu
Dünya devi firma 130 yıl sonra iflas etti! Kimse bunu beklemiyordu
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 11'i belli oldu: PSG damgası
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 11'i belli oldu: PSG damgası