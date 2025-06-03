Sivas'ta ormanda feci kaza! Karı-koca öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sivas Suşehri’nde odun toplamak için ormana giden Sefer ve Nebile Yılmaz çifti, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erence köyü yakınlarında bulunan ormanda meydana geldi. İddiaya göre, odun toplamak için plakası öğrenilemeyen traktör ile ormana giden Sefer ve Nebile Yılmaz çiftinden haber alamayan köylüler, aramak için bölgeye gitti.

Köylüler Kayın Deresi mevkisinde traktörü devrilmiş, Sefer ve Nebile Yılmaz çiftini ise yanında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yılmaz çiftinin cenazesi, Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta ormanda feci kaza! Karı-koca öldü

Sivas'ta ormanda feci kaza! Karı-koca öldü

Sivas'ta ormanda feci kaza! Karı-koca öldü

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