Sivas'ta otelde patlama! Yaralılar var

Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki otelde yangın faciasının haberleriyle güne başlarken üzerinden çok geçmeden bir felaket haberi daha geldi. Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ndeki bir otelde kayak sporcularının dinlenme odasında patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 2 antrenör ile 2 sporcu yaralandı.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ndeki bir otelin alt katında kadın kayak sporcularının dinlenme odasında, nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamada, antrenörler Kibar Genç, Nihan Erdiler ile kayak sporcuları Buse Dilara Yalman ve Beril Çevik yaralandı. Kibar Genç'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Kartalkaya’da otel yangını: Ölü ve yaralılar var