Sivas’ta otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplandı: 3 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplandı: 3 kişi yaralandı

Sivas’ta bir sürücü idaresinde otomobilin hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan köprünün korkuluğuna çarptı. Çarpmanın etkisizle araç, köprünün korkuluğu ok gibi saplandı. 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil köprü korkuluğuna çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Pınarbaşı yolunda meydana geldi. E.Y. idaresindeki 50 ABU 163 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol üzerinde bulunan köprünün korkuluğuna çarptı. Kazada araç sürücü E.A.'nın yanı sıra H.T. ve A.C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Sivas’ta otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplandı: 3 kişi yaralandı

Sivas’ta otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplandı: 3 kişi yaralandı

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