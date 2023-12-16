Sivas’ta otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Sivas'ın Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, Y.Y. yönetimindeki 06 DU 0615 plakalı araç, kavşağın yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Nazan Yılmazer'e isimli yayaya çarptı.

AĞIR YARALANDI

Yaşanan kazada Yılmazer yerde hareketsiz kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Yılmazer, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.