Sivas'ta sebze yüklü TIR devrildi

Kaza, saat 04.00 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Hüyük köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Sevim (59) yönetimindeki 60 HS 808 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Bir akaryakıt istasyonuna giren TIR, devrilerek park halindeki araçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Sevim, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.