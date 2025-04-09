Sivas'ta şehit polisler anısına duygusal futbol maçı

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta il protokolü, emniyet mensupları, Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları ve basın mensupları bir araya geldi.

VALİ ŞİMŞEK SAHADA

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in de katıldığı maçta, renkli ve duygu dolu anlar yaşandı. Özel olarak hazırlanan formaların sırtında, Sivaslı şehit polislerin isimleri ve "58" numarası yer aldı.

"EMNİYET TEŞKİLATIMIZIN FEDAKARLIĞI TAKDİRE ŞAYAN"

Maç sonrası açıklama yapan Vali Şimşek, "Emniyet teşkilatımızın 180. yılını gururla kutluyoruz. Polislerimiz, zorlu görevlerini canlarını ortaya koyarak yerine getiriyor. Bu vesileyle tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyor, kazasız görevler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ANLAMLI FORMAYLA ŞEHİTLER UNUTULMADI

15’er dakikalık iki devreden oluşan maçta, formaların üzerindeki şehit isimleriyle birlik ve dayanışma mesajı verildi. Etkinlik, Polis Haftası’na özel anlamlı bir dokunuşla tamamlandı.