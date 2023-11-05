Sivas’ta şüpheli ölüm: Park halindeki araçta ölü olarak bulundu

Sivas’ta bir kişi park halindeki araçta ölü olarak bulundu, ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Sivas’ta şüpheli ölüm: Park halindeki araçta ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre, Millet Bahçesi’nin yanında park halindeki aracın kapısının açık olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İsminin Oktay T. (65) olduğu öğrenilen kişinin cesedi, ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. KOAH hastası olduğu ileri sürülen Oktay T’nin KOAH’a bağlı kalp krizi geçirmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw069805-01.jpg

aw069805-03.jpg

Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Buyurun cenaze namazına. Recep Çınar yazdı Spor
Buyurun cenaze namazına. Recep Çınar yazdı
Radyo programcısı canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda öldü Dünya
Radyo programcısı canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda öldü
Elazığ’da 5 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi Gündem
Elazığ’da 5 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi
Aydın'da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp Gündem
Aydın'da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp
Amatör Lig maçında kavga: 4 kişi gözaltına alındı Spor
Amatör Lig maçında kavga: 4 kişi gözaltına alındı
İnegöl'de traktör park halindeki araca çarparak devrildi: 1 yaralı Gündem
İnegöl'de traktör park halindeki araca çarparak devrildi: 1 yaralı