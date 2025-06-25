Sivas'ta ters yöne giren minibüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında Sivas-Karaçayır yolu üzerinde, Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında gerçekleşti. Şehir merkezi yönünde seyir halindeki 34 EZD 765 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebeple ters yöne girerek karşı istikametten gelen 58 AEV 866 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.K. ile birlikte araçlarda bulunan E.K., Y.V., T.E.A., A.N.K., H.İ.K., R.K. ve Ş.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan Mehmet Kaya’nın ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya’nın cenazesi, savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya karışan minibüsün sürücüsü B.K.’nin olayın ardından bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.