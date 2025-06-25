Sivas'ta ters yöne giren minibüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İHA

Sivas’ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, ters yöne giren minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, sekiz kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Sivas-Karaçayır yolu üzerinde, Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında gerçekleşti. Şehir merkezi yönünde seyir halindeki 34 EZD 765 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebeple ters yöne girerek karşı istikametten gelen 58 AEV 866 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

aw483465-02.jpg

EKİPLER SEVK EDİLDİ, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.K. ile birlikte araçlarda bulunan E.K., Y.V., T.E.A., A.N.K., H.İ.K., R.K. ve Ş.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

aw483465-01.jpg

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan Mehmet Kaya’nın ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya’nın cenazesi, savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya karışan minibüsün sürücüsü B.K.’nin olayın ardından bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Film sahnelerini aratmayan anlar! Polisle çatıştı, bacağından vuruldu
Film sahnelerini aratmayan anlar! Polisle çatıştı, bacağından vuruldu
Sivas'ta ters yöne giren minibüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Sivas'ta ters yöne giren minibüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından suç duyurusu! Cem Küçük, Şamil Tayyar ve Fatih Atik'i işaret etti
Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından suç duyurusu! Cem Küçük, Şamil Tayyar ve Fatih Atik'i işaret etti
Trump yönetimi göçmenleri sınır dışı edebilecek
Trump yönetimi göçmenleri sınır dışı edebilecek
İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 606'ya yükseldi
İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 606'ya yükseldi