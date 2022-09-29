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Tesadüfen bulundu. Kayanın içerisinde duruyordu 

Sivas’ta tesadüfen bulunan taşlaşmış kemik parçalarının milyonlarca yıl önce yaşamış bir canlı türüne ait olduğu tahmin ediliyor. Alan inceleme altına alınacak.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:00
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Sivas'ta tesadüfen bulundu. Kayanın içerisinde duruyordu 

Tesadüfen bulundu. Kayanın içerisinde duruyordu 
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İHA'nın haberine göre, Sivas il merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi köyünde tesadüfen fark edilen taşlaşmış kemikler ilgi uyandırdı. 
Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Sivas İl Müdürü Mustafa Doğan tarafından alan incelemesi esnasında fark edilen kemiklerin milyonlarca yıllık olabileceği düşünülüyor. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Mustafa Doğan, kemiklerin kayaların içerisinde olduğu için şimdiye kadar gün yüzüne çıkmadığını belirterek, gerekli incelemelerin yapılacağını söyledi.

"KEMİKLER TAŞLAŞMIŞ"

Doğan, tesadüfen bulduğu kemiklerin günümüzde bulunan hiçbir canlı türüne benzemediğini ve bu alanda araştırma yapılması gerektiğini belirterek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlüklerimizden birisi de Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğümüzdür. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüz ülkemizde bulunan doğal tabiat varlıklarını koruma altına almak için gerekli çalışmaları yapmaktır. İl müdürlüğümüz bünyesinde Sivas’ta bulunan tabiat varlıklarını keşfetmek ve ortaya çıkartmak için bir takım incelemeler yapıyoruz" diye konuştu.

Doğan "Sivas merkeze bağlı Gazi köyünde bir alanı gezerken kayanın içerisinde taşlaşmış kemik parçaları bulduk. Bulduğumuz kemikler günümüzde bulunan hiçbir hayvanın kemiklerine benzemiyor. Belki milyonlarca yıl önceye ait taşlaşmış kemikler bulduk. Kayanın içerisinde gizli şekilde durduğu için kimse fark edememiş. Bunu biz bakanlığımıza bildireceğiz, gerekli arkeolojik çalışmalar yapıldıktan sonra ne olduğu ortaya çıkacak. Belki burada tarih öncesine ait daha büyük bulgular çıkabilir. Bunun için de gerekli çalışmalar yapılacak” dedi.

 

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