﻿TIR'ın çarptığı araç takla attı

İHA'nın haberine göre, korkunç kaza Sivas-Ankara Karayolu, Sivas geçişi, Sanayi kavşağında meydana geldi.

Sivas’tan Ankara istikametine gitmekte olan E.S.(42) sevk ve idaresindeki 34 JP 5203 plakalı Mercedes marka çekici, kavşağı dönmekte olan M.C.(22) yönetimindeki 09 ADU 774 plakalı Skoda marka otomobile çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisi ile takla atarak ters döndü. Sürücü ve araçta bulunan M.S.T. (24) yaralandı. M.S.T.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.