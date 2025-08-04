Sivas'ta trafik kazaları 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA
Sivas'ta trafik kazaları 2'si ağır 4 yaralı

Sivas'ta aynı saatlerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Sivas-Kayseri karayolu Karagömlek köyü mevkiinde meydana geldi. E.B. idaresindeki 60 AAE 193 plakalı tır, E.K. idaresindeki 58 TK 077 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü E.K. ağır yaralanırken, araçtaki B.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


İkinci kaza ise Keçili köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametine seyreden M.Ç. yönetimindeki 58 AGA 493 plakalı Fiat marka kamyonet, M.A. yönetimindeki 41 ABN 733 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Feci kazada üç araç birbirine girdi! 7 kişi yaralandı
Feci kazada üç araç birbirine girdi! 7 kişi yaralandı
Kaza yapan gençler sosyal medyadan yardım istedi
Kaza yapan gençler sosyal medyadan yardım istedi
Trabzonspor'dan flaş transfer! La Liga'nın yıldızını kaptılar
Trabzonspor'dan flaş transfer! La Liga'nın yıldızını kaptılar
Fatih Altaylı'dan Erdoğan'ın 'keyfini' kaçıracak mesaj
Fatih Altaylı'dan Erdoğan'ın 'keyfini' kaçıracak mesaj
Sistemin çürüyen dişlileri: Güvensizlik, denetimsizlik ve sahte başarılar
Sistemin çürüyen dişlileri: Güvensizlik, denetimsizlik ve sahte başarılar