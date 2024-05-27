Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç orta refüje çarptı. Ters dönen aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan Karayolu Kılavuz kavşakta trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 09 ACT 250 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası orta refüje çarparak ters döndü.

Kaza sonucunda; Ş.E., K.K.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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