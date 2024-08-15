Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri-Sivas karayolu Şarkışla ilçesi girişi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ç.T. idaresindeki 06 FZ 7715 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.

Kaza sonucunda otomobilde bulunan E.T., H.T., S.T ve B.T. yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.