Sivas'ta tren garında bomba paniği

Aktarılan bilgilere göre olay Sivas kent merkezi tren garı önünde meydana geldi. Yüksek hızlı trenle Sivas’a gelen bir yolcu valizini gar kapısı girişinde unutup gitti. Valizden şüphelenen gar güvenliği durumu polis ekiplerine billdirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyerek vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemede valizin sahibinin yakınına ulaşıldı. Olay yerine gelen çanta sahibinin yakını çantayı teyit ederek aldı. Kontrolü yapılan çantanın içinden çeşitli eşyalar çıktı.