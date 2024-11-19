Sivas'ta tren garında bomba paniği

Kaynak: İHA
Sivas'ta tren garında bomba paniği

Yüksek hızlı trenle Sivas’a gelen bir yolcu valizini tren garı önünde unutunca ekipler alarma geçti.

Aktarılan bilgilere göre olay Sivas kent merkezi tren garı önünde meydana geldi. Yüksek hızlı trenle Sivas’a gelen bir yolcu valizini gar kapısı girişinde unutup gitti. Valizden şüphelenen gar güvenliği durumu polis ekiplerine billdirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyerek vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemede valizin sahibinin yakınına ulaşıldı. Olay yerine gelen çanta sahibinin yakını çantayı teyit ederek aldı. Kontrolü yapılan çantanın içinden çeşitli eşyalar çıktı.

Son Haberler
Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu Antalya’da gerçekleşti
Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu Antalya’da gerçekleşti
Sivas'ta tren garında bomba paniği
Sivas'ta tren garında bomba paniği
Nikahta başına gelen sosyal medyada gündem oldu
Nikahta başına gelen sosyal medyada gündem oldu
Trump göçmenlerin sınır dışı edileceğini doğruladı
Trump göçmenlerin sınır dışı edileceğini doğruladı
Din eksenli ideolojik eğitimde gelecek yoktur
Din eksenli ideolojik eğitimde gelecek yoktur