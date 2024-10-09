Sivas'ta tren kazası tatbikatı gerçeği aratmadı

AFAD İl Müdürlüğü ve TCDD Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, Sivas'ta olası kazalara daha hızlı müdahale etmek ve ekipleri hazır tutmak amacıyla tatbikatlar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Sivas-Malatya kara yolundaki Taşlıdere mevkisinde bir tren kazası tatbikatı yapıldı. Senaryoya göre, Sivas merkez istikametine giden yolcu treni ile karşı yönden gelen yük treni çarpıştı. Kaza sonrası yaralıların kurtarılması ve yolcuların trenden tahliyesi, AFAD, itfaiye, UMKE ve TCDD ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Tatbikat gerçeğini aratmadı ve ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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