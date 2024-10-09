Sivas'ta tren kazası tatbikatı gerçeği aratmadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta tren kazası tatbikatı gerçeği aratmadı

Sivas'ta AFAD ve TCDD tarafından gerçekleştirilen tren kazası tatbikatı, gerçeği aratmadı. Senaryoya göre, yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Yaralıların kurtarılması ve yolcuların tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğü ve TCDD Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, Sivas'ta olası kazalara daha hızlı müdahale etmek ve ekipleri hazır tutmak amacıyla tatbikatlar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Sivas-Malatya kara yolundaki Taşlıdere mevkisinde bir tren kazası tatbikatı yapıldı. Senaryoya göre, Sivas merkez istikametine giden yolcu treni ile karşı yönden gelen yük treni çarpıştı. Kaza sonrası yaralıların kurtarılması ve yolcuların trenden tahliyesi, AFAD, itfaiye, UMKE ve TCDD ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Tatbikat gerçeğini aratmadı ve ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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