Sivas’ta uyuşturucu operasyonu (21 Ekim 2024)

Kaynak: İHA
Sivas’ta uyuşturucu operasyonu (21 Ekim 2024)

Sivas'ta polis ekiplerin tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Meydana gelen olayda 5 şüpheli tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda; 41 parça halinde yaklaşık bin 665 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 8 adet sentetik ecza maddesi, 31 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu madde paketleme amacı ile kullanılan rulo alüminyum folyo ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüphelinden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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