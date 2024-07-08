Sivas’ta uyuşturucu operasyonu. 6 tutuklama

Kaynak: DHA
Sivas’ta uyuşturucu operasyonu. 6 tutuklama

Sivas’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek için baskınlar düzenlendi.

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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 49,28 gram metamfetamin, 19,58 gram esrar, 535 adet sentetik ecza hap, 9 bin 576 adet sentetik bonzai, 987 adet extacy hap, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ve 15 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheli kişi tutuklandı.

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