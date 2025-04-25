Sivas’ta uyuşturucu operasyonu! Otomobilde 5 kilo ele geçirildi

Sivas'ta polis ekipleri durdurdukları araç içerisinde yaptıkları aramada 5 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyi taşıyan 2 kişi tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen bir araç, Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suşehri ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Araç içerisindeki 2 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Sivas İl Emniyet Müdürlüğü olarak; narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.