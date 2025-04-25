Sivas’ta uyuşturucu operasyonu! Otomobilde 5 kilo ele geçirildi

Kaynak: İHA
Sivas’ta uyuşturucu operasyonu! Otomobilde 5 kilo ele geçirildi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde polis şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 5 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta polis ekipleri durdurdukları araç içerisinde yaptıkları aramada 5 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyi taşıyan 2 kişi tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen bir araç, Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suşehri ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Araç içerisindeki 2 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Sivas İl Emniyet Müdürlüğü olarak; narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

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