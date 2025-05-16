Sivas’ta uyuşturucuya ticaretine büyük darbe! 8 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Sivas’ta uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma ve madde kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 1 şahıs Gaziantep'te olmak üzere toplamda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 25,81 gram metamfetamin, 81 miligram sentetik kannobinoid, 2,28 gr esrar, 193 kullanımlık kâğıda emdirilmiş vaziyette sentetik kannobinoid maddesi, 212 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 2 adet kurusıkı tabanca ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi.sivas2.jpg

Operasyon kapsamında yakalanan 15 şahıstan 8'i adli mercilere sevk ettirildi. 8 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Siz değerli anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmalarını, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Lise eğitiminde flaş değişiklik gündemde!
Lise eğitiminde flaş değişiklik gündemde!
Nesine 2. Lig'de üçüncü tura yükselen ekipler belli oldu
Nesine 2. Lig'de üçüncü tura yükselen ekipler belli oldu
Mor protesto! Kadınlardan AKP’nin ‘Aile Yılı’ panosuna tepki
Mor protesto! Kadınlardan AKP’nin ‘Aile Yılı’ panosuna tepki
Zafer Partisi'ne anlamlı ziyaret! O belediye başkanı da yalnız bırakmadı
Zafer Partisi'ne anlamlı ziyaret! O belediye başkanı da yalnız bırakmadı
Türkiye'nin dev market zincirinden radikal karar!
Türkiye'nin dev market zincirinden radikal karar!