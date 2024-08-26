Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yangın

Sivas'ta meydana gelen örtü yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını ekipleri alarma geçirdi. Geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yusufoğlan köyü sınırları içerisinde meydana geldi.

aw274998-03.jpg

Bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bazı ağaçların da zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta orman yangınıZonguldak'ta orman yangını

İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındıİzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

Son Haberler
Motosiklet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Gündem
Motosiklet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Özbekistan seferini yapan uçak zorunlu iniş yaptı. 152 yolcusu vardı Gündem
İstanbul Özbekistan seferini yapan uçak zorunlu iniş yaptı. 152 yolcusu vardı
TFF'den hakem kadrosunda flaş değişiklik. Yeni talimat yayınlandı Spor
TFF'den hakem kadrosunda flaş değişiklik. Yeni talimat yayınlandı
Milyonlarca emekli, memur, esnaf ve işçinin gözü Meclis'te. Sistem sil baştan değişiyor Dünya
Milyonlarca emekli, memur, esnaf ve işçinin gözü Meclis'te. Sistem sil baştan değişiyor
Arda Turan Galatasaray'dan istiyor Spor
Arda Turan Galatasaray'dan istiyor
Türkiye'nin yüzde 61'i bir konuda hem fikir oldu. Siyasetçiler bu anketi dikkatle inceleyecek Gündem
Türkiye'nin yüzde 61'i bir konuda hem fikir oldu. Siyasetçiler bu anketi dikkatle inceleyecek
Konservenin içine bir tutam ekleyin yeterli! Aylar sonra bile hala lezzetli oluyor Gözden Kaçmasın
Konservenin içine bir tutam ekleyin yeterli! Aylar sonra bile hala lezzetli oluyor