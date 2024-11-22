Sivas’ta yangın: Dershanede çıkan yangında bir öğretmen öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Sivas’ta yangın: Dershanede çıkan yangında bir öğretmen öldü

Sivas’ta dershanenin de yer aldığı binada çıkan yangında bir öğretmen hayatını kaybetti.

Sivas’ta dershanenin de yer aldığı binada çıkan yangında bir öğretmen hayatını kaybetti.

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın meydana geldi. Bir süre sonra büyüyen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yangını söndüren itfaiye ekipleri dershanenin sahibi olan ve zaman zaman dershanedeki odasında kalan matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un (47) cansız bedenine ulaştı. Bulut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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