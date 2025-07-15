Sivas'ta yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

Kaynak: AA
Sivas'ta yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı.

Gültekin Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesine düşen leyleği fark eden mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarı Talip Kılıç'a bildirdi.

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VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Leyleği teslim alan muhtar, ilk müdahalesini yaptıktan sonra veterinere götürdü. Gerekli tedavileri yapılan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Şarkışla Şefliği ekiplerine teslim edildi.

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“HAYVANLARA SAHİP ÇIKMAK İNSANLIK GÖREVİMİZ”

Leyleği emin ellere teslim ettiği için mutlu olduğunu belirten muhtar Kılıç, "Mahallemiz sakinleri tarafından bulunan yaralı leyleği hemen veterinere götürdüm. Tedavisini yaptırdıktan sonra uçamadığını fark edince bir süre evimde misafir ettim. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ederek doğal yaşamına dönmesi için gerekli süreci başlattık. Hayvanlara sahip çıkmak insanlık görevimiz." dedi.

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