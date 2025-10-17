STSO’nun ekim ayı meclis toplantısında yerel kalkınma hamlesi, Yeni Nesil Akademisi, Sivasspor, Nefes Kredisi, ekonomik destekler, URGE projeleri ve Sivas Teknoloji Merkezi ile devam eden projeler ele alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, toplantıda STSO’nun aylık faaliyet raporunu sunarak, oda tarafından yürütülen çalışmalar, üyeler için sağlanan hizmetler ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması arasına giren Ezel Kozmetik ve ihracatta ilk 5’e giren Estaş’ı tebrik ederek, "İlimizden böyle başarı hikâyelerinin çıkması hepimiz için gurur verici" dedi.

Eylül ayında düzenlenen Yerel Kalkınma Hamlesi programına da değinen Özdemir, İstanbul, Ankara ve Bursa’dan firmalar ve dernekleri Sivas’a davet ettiklerini, organize sanayi bölgelerinin avantajlarını anlattıklarını söyledi. Özdemir, ORAN Kalkınma Ajansı’nın Türkiye genelinde ilk üçte yer aldığını ve Sivas’tan 9 firmanın destek başvurusunda bulunduğunu kaydetti. STSO’nun gençlere yönelik önemli bir projesi olan Yeni Nesil Akademisi’nin yeniden başlatıldığını belirten Özdemir, "Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören projemizi bu yıl yeniden hayata geçiriyoruz. Amacımız, gençlerimize iş dünyasına uyum sağlama ve kendilerini geliştirme fırsatı sunmak" dedi.

Ekonomik destekler hakkında bilgi veren Özdemir, Nefes Kredisi uygulamasının yeniden başladığını hatırlatarak, bankaların süreçte temkinli davrandığını ve TOBB ile banka yöneticileriyle görüşmeler yaptıklarını belirtti. Sivasspor’a verdikleri destekten de söz eden Özdemir, "Takımımızın yeniden Süper Lig’e yükselmesini arzuluyoruz. Geçtiğimiz maçta 5 bin 58 bilet taahhüdü ile taraftar desteğini artırdık" ifadelerini kullandı.

Özdemir, oda tarafından hazırlanan yeni projelere de değinerek, "Yeşil Dönüşüm-Karbon Ayak İzi Hesaplama Danışmanlığı projemiz Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. Dış ticaret, e-ticaret ve e-ihracat projelerimizin değerlendirme süreci devam ediyor" dedi.

Doğaltaş-madencilik ve savunma sanayi sektörlerinde iki URGE projesi hayata geçirildiğini belirten Özdemir, iklimlendirme sektöründe de yeni bir URGE projesi başlatmayı planladıklarını aktardı. Son olarak Sivas Teknoloji Merkezi (TEKMER) projesine değinen Özdemir, Valilik, Belediye ve üniversite ile projeyi genişletilmiş kapsamda yeniden ele aldıklarını ve çalışmaların olumlu ilerlediğini söyledi. Özdemir, "Üyelerimizin her zaman yanında olmayı, büyüme ve gelişmelerine katkı sunmayı en önemli görevimiz olarak görüyoruz. Sivas’ın kalkınması, güçlü bir ekonomiyle mümkün. Bu hedef doğrultusunda tüm kurumlarımız ve üyelerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.