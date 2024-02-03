Sivas'ta Yıldız Göleti Buz Tuttu

Kaynak: DHA
Sivas'ta Yıldız Göleti Buz Tuttu
Sivas'ta son günlerde etkili olan soğuk hava, Yıldız Dağı eteklerindeki Yıldız Göleti'ni buz tuttu.

Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğü kentte, Yıldız Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Bölge halkı, göletin buzla kaplanan yüzeyinde yürüyerek bu manzaranın keyfini çıkardı.

Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

Bölge Halkı Buz Tutmuş Gölete Akın Etti

Yıldız Göleti'nin buz tutması, bölge halkının ilgisini çekti. Birçok kişi, göletin buzla kaplanan yüzeyinde yürüyerek fotoğraf çektirdi.

Soğuk Hava Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sivas'ta soğuk havanın etkisini sürdüreceği belirtildi. Vatandaşlara soğuk havaya karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Yıldız Göleti Hakkında

Yıldız Göleti, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan bir gölettir. Yıldız Dağı eteklerinde yer alan gölet, doğal güzelliği ile turistlerin ilgisini çekmektedir. Göletin etrafında mesire alanları ve piknik alanları bulunmaktadır.

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