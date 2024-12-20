Sivas'ta yoğun sis! 20 Aralık 2024

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta yoğun sis! 20 Aralık 2024

Sivas'ta sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, sis nedeniyle güzel görüntüler oluştu.

Sivas'ta sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, sis nedeniyle güzel görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Sivas'ta sis etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis tabakası nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti.

Sis nedeniyle kent merkezinde güzel görüntüler oluştu. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan tarihi Eğri Köprü civarında sis tabakasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Soğuk hava nedeniyle de ağaçlar ve bitkiler üzerinde kırağı tabakaları oluştu.

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