Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde meydana geldi. Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

dha-189362-2.jpg

dha-189362-10.jpg

Son Haberler
Doğadan toplanıyordu... Uzmanlar uyardı: Zehir saçıyor!
Doğadan toplanıyordu... Uzmanlar uyardı: Zehir saçıyor!
Bu saatlerde ağzınıza sürmeyin! 5 besin zehre dönüşüyor
Bu saatlerde ağzınıza sürmeyin! 5 besin zehre dönüşüyor
Çiçek açan ağaçlar mest etti!
Çiçek açan ağaçlar mest etti!
Erzincan’da havadan ceza yağdı
Erzincan’da havadan ceza yağdı
Yandaş gazeteciden bomba iddia! Bugün ifade verecek sanatçıları tek tek açıkladı
Yandaş gazeteciden bomba iddia! Bugün ifade verecek sanatçıları tek tek açıkladı