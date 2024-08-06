Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı ve altı kişi yaralandı.

Kaza, Sivas-Kayseri karayolunun Elmalı köyü yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.B. (58) yönetimindeki 59 RP 755 plakalı kamyonet, önünde seyreden İ.A. (42) idaresindeki 58 HB 611 plakalı buğday yüklü traktöre çarptı.

Arkadan gelen ve H.Y. (63) tarafından kullanılan 58 ABP 075 plakalı otomobil ise kamyonete çarptı. Zincirleme kazada kamyonet sürücüsü M.B, otomobil sürücüsü H.Y. ile Ş.Y. (61), G.M. (43), D.M.Y. (37) ve C.E.M. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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