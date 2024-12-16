Sivas'taki kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas'taki kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sivas'ta sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Termometrelerin sıfırın altında 3 dereceyi gösterdiği kent adeta tekrardan beyaz gelinliğini giydi. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar karla bütünleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Sivas Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ise vatandaşların kaldırımlarda rahat yürüyebilmeleri için kar temizleme çalışması yaptı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Ömer Yılmaz, kartpostallık görüntülerin oluştuğunu ifade ederek, "İstanbul'dan geçen yıl kış ayında gelmiştim. Geçen yıl bu kadar kar yoktu. Ama bu sene oldukça güzel yağdı. Soğuğu da aldı. İstanbul'da da böyle güzel bir kış olsa. Gerçekten kartpostallık görüntüler var" dedi.

"KAR YAĞMADIĞI ZAMAN SİVAS ÖLÜ GİBİ"

Sivas'ın güzelliğinin kar olduğunu ifade eden Ahmet Zileli, "Kar yağmadığı zaman Sivas ölü gibi. Bu kar bize büyük bir nimet. Gönüllerimiz ferahlıyor" diye konuştu.

Sivas'taki kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas'taki kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas'taki kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas'taki kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas'taki kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas'taki kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas'taki kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas'taki kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

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