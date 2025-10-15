%100 doğal ve vegan formülleriyle kişisel ve ev bakım ürünleri sunan Siveno, meme sağlığının korunması ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla “Dokun Hayata” temalı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Ceyda Düvenci’nin moderasyonu ile gerçekleştirilen söyleşilerde; meme sağlığı, erken teşhisin önemi, kişisel bakımda içerik bilincinin ve %100 doğal ürünlerin rolü, sürdürülebilir ve sağlıklı yaşamın gücü ile düzenli egzersizin beden üzerindeki etkileri ele alındı.

Sadece %100 doğal sertifikalı ürün ailesinden oluşan ve hayvanlar üzerinde test yapmayan kişisel ve ev bakım markası Siveno, kadınların sağlık bilincini artırmak amacıyla Türkiye Meme Vakfı (MEVA) ile yürüttüğü işbirliğini kararlılıkla sürdürüyor. 2021’den bu yana devam eden bu anlamlı dayanışma, Meme Kanseri Farkındalık Ayı (1–31 Ekim) kapsamında #dokunhayata kampanyasıyla daha da büyüdü. 14 Ekim’de, İstanbul’un doğayla iç içe atmosferinde yer alan Kemer Country Club Orman Evi’nde gerçekleştirilen özel etkinlikle duyurulan kampanya, meme sağlığının korunması ve erken teşhisin hayati önemi konusunda toplumun bilinçlendirilmesini hedefliyor.

Kampanyanın çıkış noktasının kadınlara “Kendine, sevdiklerine, yaşama dokun” çağrısı yapmak olduğunu dile getiren Siveno Pazarlama ekibinden İdil Karhan, kampanyanın merkezinde, kadınların gündelik yaşamın koşturmacası içinde sıklıkla unuttuğu bir soru yer alıyor: ‘Ben nasılım?’ Bu basit ama derin anlam taşıyan soru, kadınların kendi bedenleriyle ve duygularıyla yeniden bağ kurmalarına ilham veriyor. Siveno olarak biz de kadınların kendilerini ihmal etmeden yaşamın her anında kendi sağlıklarına özen göstermelerini önemsiyoruz.”

#dokunhayata kampanyası kapsamında düzenlenen özel etkinlikte İstanbul’un doğayla iç içe atmosferinde farklı yaşlardan ve yaşam öykülerinden kadınlar bir araya geldi. Katılımcılar, “kendine dokunmanın” hem fiziksel hem de duygusal anlamlarını keşfederek; farkındalık, öz-sevgi ve kadın dayanışması üzerine ilham verici paylaşımlarda bulundu. Ceyda Düvenci’nin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerde meme sağlığı ve erken teşhisin önemi, kişisel bakımda içerik bilincinin yükselmesi, %100 doğal ürünlerin rolü, sürdürülebilir ve sağlıklı yaşamın gücü ile düzenli egzersizin beden üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Karhan: Siveno farkındalıkla hayata dokunuyor



Siveno Pazarlama ekibinden İdil Karhan etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu etkinliği, meme sağlığı farkındalığını artırmak ve bu bilinci herkese yaymak amacıyla düzenledik. Etkileyici ve öğretici bir etkinlik oldu. Ben 30 yaşındayım ancak gerekli kontrollerime şimdiden başladım. Etkinlikte Türkiye Meme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri de çok değerli bilgiler paylaştı. Uzmanlardan, 35 yaşından itibaren düzenli kontrollerin yapılmasının önemli olduğunu, risk grubundaki kişilerin ise doktor tavsiyesiyle daha erken yaşlarda bu süreci başlatması gerektiğini öğrendik.

Biz Siveno olarak sadece %100 doğal sertifikalı ürünler üretiyor, doğallığı ve güveni insanlarla paylaşıyoruz. Roll-onlarımız, vücudun doğal terleme sürecini engellemeden yalnızca kötü kokuyu önleyen bir formüle sahip. Hem insan sağlığına hem doğaya değer veren bu duruş, ilk günden beri tüm ürün ailemizde geçerli bir yaklaşım. Türkiye Meme Vakfı ile iş birliğimiz de tam olarak bu ortak bilinçten doğdu.”

Düvenci: %100 doğal ürünler kullanın

Etkinlikte konuşan Ceyda Düvenci, “Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Bu anlamda hem evimde kullandığım bir ürünle burada yer almak, hem de meme kanseri farkındalığının altını çizmek benim için çok kıymetli. Çünkü Siveno, güvenle kullandığım, doğa dostu ve %100 doğal sertifikalı bir marka.

Bugün ‘Dokun Hayata’ derken; kendinize dokunun, muayenelerinizi yaptırın, mamografilerinizi çektirin gibi birçok önemli noktaya değindik. Birbirinden değerli uzmanlar, kendi alanlarında çok kıymetli bilgiler paylaştı. Benim de doğru sandığım bazı yanlış bilgileri düzelttiğim bir gün oldu.

Meme kanserinin artık daha erken yaşlarda da görülebildiğini, erken teşhisin hayati önem taşıdığını, belli bir yaştan sonra düzenli ultrason ve mamografi kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğini tekrar vurguladık.

Bu anlamda hem doğa hem cilt dostu ürünlerin ve markaların insan sağlığı konusunda farkındalık oluşturması, böyle anlamlı etkinlikler düzenlemesi çok değerli. Davetli listemiz de çok özel isimlerden oluşuyordu; kendi alanlarında oldukça etkili kişilerle bir aradaydık. Aslında biz bugün diyoruz ki: “Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı; kendinizi ihmal etmeyin, düzenli kontrollerinizi yaptırın ve hem kendiniz hem doğa için temiz içerikli ürünleri tercih edin” dedi.

Uzman konuşmacıların da katkılarıyla; meme kanserinde erken teşhisin önemi, yaşam tarzı ve doğru bakım alışkanlıklarının sağlığa etkisi, sentetik içeriklerden uzak durmanın gerekliliği ve düzenli egzersizin bedensel farkındalığa katkısı vurgulandı.

Siveno, yıl boyunca Türkiye Meme Vakfı’na desteğini sürdürürken, bu kampanya aracılığıyla kadınların kendi sağlıklarına ve yaşamlarına sevgiyle dokunmalarını amaçlıyor.