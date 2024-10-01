Siverek Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2024 / 00:01

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SİVEREK AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/171 Esas

KARAR NO : 2024/427

Mahkememizden verilen 25/06/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

HÜKÜM:GEREKÇESİ YUKARIDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE;

1-Davanın KABULÜ İLE,

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hamidiye mah/köyü Cilt:5, Hane:633, BSN:102'de nüfusa kayıtlı,Ahmet ve Şükran'dan olma, 01/11/1990 doğumlu, 57916494690 TC. kimlik nolu davacı SİBEL DEMİRTAŞ ile aynı yer BSN:34'de nüfusa kayıtlı, Fevzi ve Beyaz'dan olma, 01/01/1992 doğumlu,35861229826 T.C. Kimlik nolu davalı ÇETİN DEMİRTAŞ'ın TMK'nun 166/1-2 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları 19853765868 TC Kimlik numaralı ERVA NUR DEMİRTAŞ'ın velayetinin davacı anneye verilmesine, Velayeti davacı anneye verilen çocuk ile davalı baba arasında herayın 1. ve 3. cumartesi günleri saat: 10:00'dan aynı gün saat: 16.00'a kadar ve dini bayramların ikinci günü saat: 110:00'dan aynı gün saat: 16.00'a kadar, her yıl babalar günü saat 10:00'dan aynı gün saat: 16.00'a kadar sürekli olarak görüştürülmek suretiyle tarafların adı geçen müşterek çocuk ile velayeti kendisine verilmeyen davalı baba arasında kişisel ilişki kurulmasına,

3-T.M.K.'nın Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Tüzüğün 4. maddesi gereğince veliye çocuğun/çocukların varsa mal varlığını gösteren bir defter vermesi ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişikliklerin bildirmesi hususunda kararın kesinleşmesinden itibaren 30 günlük süre verilmesine, verilen süre içinde belirtilen hususların yerine getirilmemesi halinde T.M.K.'dan 360. ve 361. maddelerinde öngörülen önlemlerin alınacağı ve gerekli işlemlerin yapılacağının veliye ihtarına ( gerekli ihtarat yapıldı)

4-Kararın kesinleşmesine müteakip iki tasdikli suretinin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

5- Adli yardım talebinde bulunulması nedeniyle başlangıçta alınmayan 80,70-TL başvurma harcı ve 427,60-TL karar ilam harcı olmak üzere toplam 508,30 TL harcın davanın kabulü dikkate alınarak davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Adli yardım talebinde bulunulması nedeniyle suç üstü ödeneğinden karşılanan 13 adet tebligat masrafı olan 1.560,00-TL ve 250,00- TL araç ücreti ve9.792,00 TL ilanen tebligat ücreti olmak üzere toplam 11.602,00 - TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Dair kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere davacının yüzlerine karşı, davalının yokluğunda verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 25/06/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02096033