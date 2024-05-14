Siverek'te doğanın şöleni: Yağmur sonrası gökkuşağı büyüsü

Kaynak: İHA
Siverek'te doğanın şöleni: Yağmur sonrası gökkuşağı büyüsü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karpuzcu Mahallesi'nde yağmur sonrası beliren gökkuşağı, güneşin ışıklarıyla birleşerek görsel bir şölen oluşturdu. Doğanın canlanmasıyla birlikte ortaya çıkan bu muhteşem manzara, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karpuzcu Mahallesi'nde, son yağmurun ardından doğanın sunduğu muhteşem bir görsel şölen vatandaşları büyüledi. Beliren gökkuşağı, güneşin ışıklarıyla buluşarak adeta tabloya dönüştü.

Doğanın bu muazzam canlanışı, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yağmur sonrası oluşan bu etkileyici manzara, görenleri kendine hayran bıraktı ve sosyal medyada da hızla paylaşıldı.

Beliren gökkuşağı, bulutların arasından yükselerek gökyüzünü renklendirirken, mahalle sakinleri bu eşsiz manzarayı doyasıya izledi. Doğanın bu benzersiz gösterisi, insanların günlük telaşından bir an olsun uzaklaşmasını sağladı ve onlara huzur dolu bir deneyim yaşattı.

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