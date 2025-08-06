Siverek’te elektrik kesintisi krizi: Çiftçiler yolu kapattık

Şanlıurfa / Ali Çiftel

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı birçok köyde günlerdir devam eden elektrik kesintileri, vatandaşı isyan ettirdi.

Özellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, yaşanan kesintiler nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunu trafiğe kapattı.

ÇİFÇİLER KAYMAKAMIN OLAY YERİNE GELMESİNİ İSTEDİ

Yolu kapatan vatandaşlar, muhatap bulamadıklarını belirterek ilçe kaymakamının gelip kendileriyle konuşmasını istediler.

“90 YAŞINDAKİ BABAM 4 GÜNDÜR JENERATÖRLE HAYATTA”

Eyleme katılan bir vatandaş, babasının solunum cihazına bağlı yaşadığını ve 90 yaşındaki babasını 4 gündür jeneratörle hayatta tutmaya çalıştığını ifade etti. Elektrik kesintilerinin yaşamı tehdit eder hale geldiğini belirtti.

Bir diğer vatandaş da çocuğunun sağlık raporu olduğunu ve serin ortamda kalması gerektiğini söyleyerek, “Günlerdir elektrik yok, çocuğum rahatsız, perişan haldeyiz” dedi.

KÖYLERDE HAYAT DURDU

Siverek’e bağlı birçok köyde sulama sistemleri çalışamaz hale geldi, hayvancılık durma noktasına geldi. Gıda ürünlerinin bozulduğu, hastaların zor durumda kaldığı ve çocukların sıcak hava nedeniyle büyük zorluk yaşadığı bildirildi.

YOLDA GERGİNLİK: SÜRÜCÜLER, EYLEMCİLER VE POLİS KARŞI KARŞIYA GELDİ

Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Karayolunda mahsur kalan bazı sürücüler ile eylemciler arasında tartışmalar çıktı. Polis ekipleriyle eylemciler arasında da zaman zaman tansiyon yükseldi. Ancak olaylar büyümeden yatıştırıldı.

ÇİFTÇİLER: ÇÖZÜM BULUNMAZSA EYLEMLER DEVAM EDECEK

Eylemi sürdüren vatandaşlar, sorun çözülene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Elektrik kesintilerinin sona ermesi ve yetkililerin sahaya inerek açıklama yapmasını istiyorlar.

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK DAĞITIMI AK PARTİ DÖNEMİNDE ÖZELLEŞTİRİLDİ

Türkiye’de elektrik dağıtım hizmetleri, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) iktidarında özel sektöre devredildi. Süreç, 2004 yılında başlatılırken, tüm özelleştirme işlemleri 2013 yılına kadar tamamlandı.

2004'TE BAŞLADI, 2013'TE TAMAMLANDI

Elektrik dağıtımının özelleştirilmesi, AK Parti hükümeti tarafından 2004 yılında gündeme alındı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) denetiminde yürütülen süreçte, Türkiye genelinde bulunan 21 elektrik dağıtım bölgesi, bölge bölge özel şirketlere devredildi.

TÜM BÖLGELER ÖZEL SEKTÖRE GEÇTİ

Özelleştirme ihaleleri 2008 ile 2013 yılları arasında yapıldı. Bu süreç sonunda Türkiye'deki tüm elektrik dağıtım bölgeleri özel sektörün eline geçti. Devlet, yalnızca düzenleyici ve denetleyici rolünü sürdürmeye devam etti.