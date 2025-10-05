Siverek’te kavşakta feci kaza: Kamyon ile taksi çarpıştı!

Kaynak: İHA
Siverek’te kavşakta feci kaza: Kamyon ile taksi çarpıştı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki hastane kavşağında meydana geldi. Şanlıurfa yönünden seyir halinde olan saman yüklü kamyon, hastane yönünden çıkan taksiyle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

