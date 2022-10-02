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Siverek’te kayıp üniversiteli gencin cesedi bulundu   

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi baraj göledinde bulundu.   

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 17:54
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Siverek’te kayıp üniversiteli gencin cesedi bulundu   

Siverek’te kayıp üniversiteli gencin cesedi bulundu   
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Siverek'in Kırkpınar Mahallesi'ndeki evinden üç gün önce ayrılan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, termal kameralı dronla bölgede ve Hacı Hıdır Baraj Göleti çevresinde geniş çerçeveli arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucu Fırat'ın cansız bedeni, baraj göletinde bulundu. Sudan çıkarılan ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

                           

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