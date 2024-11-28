Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı var

Şanlıurfa Siverek'te kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, kaza neticesinde 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, kaza neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Karacadağ karayolu Avurtepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak 2 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı var

Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı var

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