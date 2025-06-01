Siverek’te silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

aw467545-03.jpg


Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, seyir halindeki bir araçtan bir iş yerine doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
18 yaşındaki genç traktörün altında kaldı
18 yaşındaki genç traktörün altında kaldı
Siverek’te silahlı saldırı
Siverek’te silahlı saldırı
Yanan TIR'ın şoförü 3 promil alkollü çıktı
Yanan TIR'ın şoförü 3 promil alkollü çıktı
Bir baba Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darbedilmişti! Sedat Peker'in yaptığı TT oldu
Bir baba Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darbedilmişti! Sedat Peker'in yaptığı TT oldu
Hareket halindeki kamyonetin üzerine kaya düştü
Hareket halindeki kamyonetin üzerine kaya düştü