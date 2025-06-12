Siverek’te trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Siverek’te trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde bulunan Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 AAY 007 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin kapısı yerinden fırladı, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Murat Nehri'ne girip kayboldu
Murat Nehri'ne girip kayboldu
Türkiye’nin e-ticaret devi resmen el değiştirdi!
Türkiye’nin e-ticaret devi resmen el değiştirdi!
150 kişiye mezar olmuştu: Palmiye Sitesi davasında istenen cezalar belli oldu
150 kişiye mezar olmuştu: Palmiye Sitesi davasında istenen cezalar belli oldu
Otomobil kamyona çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Otomobil kamyona çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Beşiktaş pes etmedi: Alimpijevic sözünü tuttu
Beşiktaş pes etmedi: Alimpijevic sözünü tuttu