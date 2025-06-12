Siverek’te trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde bulunan Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 AAY 007 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin kapısı yerinden fırladı, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.