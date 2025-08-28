Sıvı gübre çiftçiden tam not aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Tarım Peyzaj A.Ş yatırımıyla Mustafakemalpaşa'da hayata geçirdiği Tarım Plast Fabrikası'nda sıvı gübre üretimi 15 bin bidonu geçti.

Tarımsal üretimde önemli konumda bulunan Bursa'da çiftçilerin maliyetini düşürmek, ürettiğinden kazanmalarını sağlamak ve kırsal rehafını artırmak amacıyla destek projelerini uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, Tarım Plast Fabrikası'nda ilk olarak sulama borusu üretimini hizmete aldı.

Ham maddesinin önemli bölümü geri dönüşümden sağlanan sulama borularını çiftçiye hibe eden Büyükşehir Belediyesi, gübre fiyatlarının artması ve çiftçilerin talebi üzerine sıvı gübre desteğin için çalışmalara başladı.

Bandırma'da üretim yapmayan bir fabrikanın makinelerini uygun fiyata alarak Mustafakemalpaşa'daki Tarım Plast Fabrikası'nda sıvı gübre üretim tesisini kuran Belediye, ilkbaharda üretime başladı.

Çiftçiye belli oranda hibeyle verilmesi planlanan gübreden bugüne kadar 300 bin litreden, yani 15 bin bidondan fazla üretildi.

AYÇİÇEĞİ VE ZEYTİN İÇİN ÖZEL FORMÜLASYON

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in "yüzde 100 gübre desteği" açıklamasıyla 10 bin bidona yakını çiftçilere bedelsiz dağıtıldı. Fabrikada halen üretim devam ederken 5 bin bidondan fazla bir stok oluştu.

Çiftçiden tam not alan ve özellikle talep edilen sıvı gübre, yüzde 50 hibeyle çiftçilere verilmeye devam edilecek. Piyasada 5 bin lira olan sıvı gübre üreticilere 2500 lira civarında maliyetine verilecek.

"ÇİFTÇİYE DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, girdi maliyetleri açısından zor durumda olan Bursa çiftçisinin üretmesi için birçok projeye uygulamaya koyduklarını söyledi.

Sulama borusu, sıvı gübre ve mazot desteğiyle çiftçiye nefes aldırmak istediklerini dile getiren Bozbey, Tarım Peyzaj A.Ş'deki uzmanların özellikle sıvı gübrede önemli çalışmalar yürüttüğünü ve üretime olumlu yansıyacak formüller geliştirdiğini aktardı.

Çiftçilerden gelen olumlu dönüşlerin iyi yolda olduklarını gösterdiğini belirten Bozbey, "Verimli topraklarımız boş kalmasın çiftçimiz üretsin, üretirken kazansın istiyoruz. Tarlasına, toprağına küsen değil sahip çıkan çiftçiler için desteklerimiz sürecek. Tarım ve hayvancılıkta yeni destek projeleri üzerinde çalışıyoruz. Bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak tarımın, verilen emeğin önemini iyi biliyoruz" ifadesini kullandı.

Tarım Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Sedat Akar da, şu anda 4 çeşit sıvı gübre üretimi yaptıklarını belirterek, bunlar arasında en önemlisinin bor ve çinkolu ürün olduğunu söyledi. Türkiye'de iki firma tarafından üretilen bu çeşide fosfor ekleyerek farklı bir formül elde ettiklerini dile getiren Akar, "Zeytin ve ayçiçeğinde kullandıracağız. Ayçiçeğinde yağ oranını artıracak, zeytinde buruşukluğu azaltıp dolgunluğu yükseltecek. Özellikle zeytinde hasattan sonra gözeneklerin tedavisini sağlayacak. Var yılı yok yılı oluyor ya bu gübre ile dengeli üretim olacak." dedi.

ŞERBETÇİ OTUNDAN ETKİ

Kalsiyum gübrelerinin ise özellikle domateste yandan çürüme ve çökmeyi önleyeceğini, çilekte raf ömrünü uzatacağını belirten Akar, "Kirazda dölleyici etkiyi artıran gübre yaptık. Şerbetçi otu kullanıyoruz dişilik hormonu salgılıyor. Özünü kullanıyoruz. Tamamen doğal dişilik hormonu salgılıyor. Meyve tutma oranını artırıyor." diye konuştu.