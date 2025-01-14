Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK personel alacak. Başvuru detayları belli oldu

İlanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir gibi illerde açılacak yeni temsilciliklerde görev yapacak pilot, hava trafik kontrolörü, hava trafik emniyeti elektronik personeli (ATSEP), havacılık bilgi yönetimi (AIM) uzmanı ve uçuş teknisyeni olmak üzere toplam 10 personel alacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" adresinden yapılabilecek.

Başvurular 24 Ocak'a kadar kabul edilecek, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulacak. Yazılı sınavda, Giriş ve Alan Bilgisi olmak üzere iki aşama olacak.

Havacılığa Giriş sınavından 70 puan ve üstü alan adaylar, alan bilgisi sınavına girmeye hak kazanacak. Adaylar, sözlü değerlendirmeden önce psikoteknik testten geçecek.

TÜBİTAK, Kocaeli ve Ankara'da istihdam edilmek üzere 7 memur alacak. Başvurular, 20 Ocak’a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılabilecek.