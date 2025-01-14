Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK personel alacak. Başvuru detayları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK personel alacak. Başvuru detayları belli oldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yeni temsilciliklerde görevlendirilmek üzere 10 sözleşmeli personel alımı yapacak. TÜBİTAK ise 7 memur alacağını duyurdu. İlanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir gibi illerde açılacak yeni temsilciliklerde görev yapacak pilot, hava trafik kontrolörü, hava trafik emniyeti elektronik personeli (ATSEP), havacılık bilgi yönetimi (AIM) uzmanı ve uçuş teknisyeni olmak üzere toplam 10 personel alacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" adresinden yapılabilecek.

Başvurular 24 Ocak'a kadar kabul edilecek, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulacak. Yazılı sınavda, Giriş ve Alan Bilgisi olmak üzere iki aşama olacak.

Havacılığa Giriş sınavından 70 puan ve üstü alan adaylar, alan bilgisi sınavına girmeye hak kazanacak. Adaylar, sözlü değerlendirmeden önce psikoteknik testten geçecek.

TÜBİTAK, Kocaeli ve Ankara'da istihdam edilmek üzere 7 memur alacak. Başvurular, 20 Ocak’a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Son Haberler
Su samuru balığı keyifle yerken görüntülendi
Su samuru balığı keyifle yerken görüntülendi
Volkan Demirel'den kriz masası
Volkan Demirel'den kriz masası
Derbi maçta ortalık birbirine girdi. Dirk Kuyt rakip taraftarlara isyan etti
Derbi maçta ortalık birbirine girdi. Dirk Kuyt rakip taraftarlara isyan etti
Ronaldo, Fatih Terim'in torununu hüngür hüngür ağlattı
Ronaldo, Fatih Terim'in torununu hüngür hüngür ağlattı
Yüzde 160'a varan zam aidat krizini patlattı! Hangi semtte kaç lira ödeniyor?
Yüzde 160'a varan zam aidat krizini patlattı! Hangi semtte kaç lira ödeniyor?