Sivil polisler il binasına girmeye çalıştı! CHP'li isimden flaş açıklamalar...

CHP İstanbul İl Kongresi için mahkemenin iptal kararı sonrası İl Yönetimi'ne, tartışmalı bir kararla Gürsel Tekin kayyum atanmıştı.

Gürsel Tekin, bugün saat 12.10’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olacağını duyurmuştu.

EYLEM YASAĞI GETİRİLDİ

Gece saatlerinde CHP Gençlik Kolları, İstanbul İl Başkanlığı’na destek çağrısında bulunmasının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün süreyle eylem yasağı ilan etmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda ise polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri almıştı.

ÖZEL'DEN "SAHİP ÇIKIN" ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir açıklama yaparak herkesi “baba ocağına” sahip çıkmaya çağırdı ve il başkanlığında anayasal hakların kullanılmasına destek vermişti.

BARİKATLAR AŞILDI

Bazı vatandaşlar, barikatları aşarak binaya ulaşmıştı. Sabah saatlerinde ise polis, il başkanlığı önüne onlarca yeni barikat koydu.

YERLİKAYA: ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sokak çağrılarıyla olayların provoke edildiğini belirtti. Yerlikaya, “Sokak çağrıları yaparak kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"EVİMİZİ ABLUKAYA ALMAK, HANEYE TECAVÜZDÜR"

Özel ise Yerlikaya’ya, “Ne ben ne de partimden bir başka yönetici, insanları sokağa ya da şiddete davet etmiyor. Devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz! İl başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir. Evimizi ablukaya almak, haneye tecavüzdür” yanıtını verdi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylar ve sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

NÖBET TUTULUYOR

CHP’de çok sayıda vekil İstanbul’a geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yüzlerce vatandaş ve CHP’li nöbet tutmaya başlarken, İl Başkanı Özgür Çelik de binayı terk etmedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denzi Yavuzyılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve birçok milletvekili il başkanlığında bulunuyor.

YAVUZYILMAZ: İZİNSİZ GİREN SİVİL POLİSLERİ,DIŞARIYA ÇIKARIYORLAR

CHP’li Başarır ise sabah saatlerinde bina önündeki nöbet sırasında canlı yayın kaydına geçti.

Deniz Yavuzyılmaz, videoda içeriye gizli polislerin girmeye çalıştığını belirterek, "Vekillerimiz hem burayı sakinleştiriyor hem de içeriye giren izinsiz giren, girme hakkı bulunmayan sivil polisleri dışarıya çıkarıyorlar. Bu provokasyonlara gelmeyeceğiz ve burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin haklılığını, sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Biz de milletvekilleri olarak şu anda burada İstanbul İl Başkanlığı binasının hemen önünde, siper olmuş durumdayız. Ani bir müdahaleye karşı şu anda haklarımızı savunmak için bir arada bir zincir oluşturmuş durumdayız" dedi.

"POLİSİN BURADA NE İŞİ VAR"

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde nöbet tutan vatandaşlar hep bir ağızdan, "Polisin burada ne işi var" dedi.

