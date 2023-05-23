Sivilce düşmanı elma

Elma sivilcelere iyi gelir mi?

Sivilce düşmanı elma

Besinler doğru tüketildiği takdirde vücuda pek çok yararları bulunur. Buna göre her besinin kendine has bir özelliği vardır. Bu besinler neye iyi gelir, yararları nelerdir ve hangi hastalıklara iyi gelir diye merak ediliyor. Elmanın cilde yarraları nelerdir? İşte ayrıntılar

Elmanın cilde faydaları saymakla bitmez. Elma ile bakım maskeleri nasıl yapılır diye merak ediliyor. Buna göre elma ile yapılan doğru cilt bakım maskeleri yüze uygulanabilir.

ELMANIN CİLDE FAYDALARI

Elma, içeriğinde bulunan A vitamini, C vitamini ve bakır açısından oldukça zengindir. Bu besin değerlerine sahip olan elma cildi yeniler. Aynı zamanda berrak ve beyaz bir görünüm de oluşturur. Özellikle yüz için yapılan elma maskesi sayesinde cilt temizlenerek berraklaşır. Ayrıca elmada bulunan C vitamini sayesinde ciltteki kolajen yapısı dengelenir. Ayrıca kolajen de depolanır.

ELMA İLE CİLT BAKIMI

Elma ile hazırlanan maskeler sayesinde cilt derinlemesine temizlenir. Bunun yanı sıra ciltte yer alan kirler çıkarılarak ciltteki nem dengesi sağlanır. Elma ile yapılan maskeler sayesinde cilt doğal parlaklığına kavuşur. Bunun yanı sıra cilt canlanır. Elma maskesi sayesinde cilt oldukça genç kalacaktır. Yaşlanmanın da önüne geçilir.

CİLT BAKIMI

Elmanın içeriğinde bulunan bakır sayesinde melanin üretimi artar. Aynı zamanda melanin üretimi korunarak cilt de temiz ve sağlıklı kalır. Melanin cildi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korur. Bu sayede ciltte doğal bir güneş koruyucu bariyer oluşur. O nedenle güneşin de cilde zarar vermesinin önüne geçilir. Elmanın içerisinde bulunan yüksek lif ve su nedeniyle cildin nemlenmesi sağlanır. Bu şekilde cilde doğal bir beyazlık kazandırılır. Ayrıca elma düzenli tüketildiği takdirde yüze ışıltılı bir görünüm verilir.

Cilt sağlığı için elma tüketimine dikkat edilmelidir. Sağlıklı beslenmek hem cilde hem de sağlığa önemli katkılar sunmaktadır. Bunun yanı sıra günde en az bir elma tüketmek cilt sağlığını korur. Özellikle de yaz ve bahar aylarında elma tüketiminin arttırılması önerilir. Elmada bulunan vitaminler ve su miktarı sayesinde cilt sağlıklı bir görünüme kavuşur.

Sivilceler için 1 kahve fincanı maden suyu ile 1 kahve fincanı doğal elma sirkesini (Asetik asit içermeyen elma sirkesi olmalı) karıştırdıktan sonra günde 2 kez (sabah ve akşam) sivilcelerinizin üstüne pamukla sürüp etki etmesi için en az yarım saat bekleyin. Sivilceler geçene kadar uygulayın.

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