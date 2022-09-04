4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sivilceler hakkında doğru bilinen yanlışlar neler?

Günlük hayatta sivilceler tam bir baş belası. Genellikle yenilen ürünlerden kaynaklanıyor. Yüzünde kötü görüntü istemeyenler sivilce geçirme yollarını merak ediyor. “Sivilceler nasıl geçer? Sivilce geçirme yolları nelerdir?” işte o soruların yanıtları…

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 12:11
Takip Et

Sivilcelerden kurtalma yolları...

Sivilceler hakkında doğru bilinen yanlışlar neler?
+
Aa
-

Uzmanlar önce sivilcenin sebebinin öğrenilmesinin doğru olduğunu belirtiyor. Sivilce eğer bir hastalığa bağlı ise altta yatan hastalığın tedavisine yönelik tedavi yaklaşımları ve uzmandan yardım almak daha doğru olacaktır. Eğer uzmandan yardım alacak kadar önemli bir sivilce değilse doğal besinleri tüketerek sivilce oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Akne tedavisi için üretilen ürünlerin pek çoğu A vitamini içermektedir. A vitamininin antioksidan etkisi toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. K vitamini cilde iyi gelen vitaminler arasında yer alıyor. Ameliyat yaralarını iyileştirmeden ciltteki morluk ve çürükleri tedavi etmeye kadar kullanılıyor.

Nemlendirici kullanıyorsanız yağsız olmasına dikkat edin. Sivilceleri sıkmayın, ovalamayın patlatmayın. Bunlar sivilcelerin artmasına ve iz kalmasına sebebiyet verebilir. Yine antioksidan etkisi bulunan bir diğer vitamin olan C vitaminini ise portakal, limon, greyfurt, çilek, domates ve tatlı patatesten alabilirsiniz. Genel sağlığınız için tükettiğiniz meyve ve sebzelerin farklı renkleri olmasına dikkat edin.

Akne ve akne izlerinin tedavisinde Kimyasal peeling yöntemi ilk seçeneklerden. Kimyasal peeling; Akne ve izlerini tedavi ederken; Hem cilt gençleştirir, hem gözenekleri sıkılaştırır, hem renk düzensizliklerini dengeler, hem de yeni akne çıkışlarını engeller. Sivilce tedavisinde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Cilt konusunda vitaminlerden faydalanmak doğru yöntemlerden biridir. Bunlardan biri de havuç, kale, ıspanak, lahana ve kavun gibi besinlerden alınabilen A vitaminidir.

Aşırı yağlı gıdalar cildinizin daha fazla yağlanmasına ve sivilce oluşumuna neden olabilir. Yağ için doğru kaynağı seçmek cilt bakımı için önemlidir.

Balık çinko ve diğer mineraller bakımından da zengindir. Çinko sivilceleri hafifletmeye yardımcı mineraller arasında gösterilmektedir ancak fazla çinko tüketiminin toksik etkisi vardır ve özellikle çinko takviyeleri uzman kontrolünde tüketilmelidir. Günde 2 litre kadar su içmeye çalışın. Suyun cilde önemli bir yararı var.

Tüketilen süt ve süt ürünlerinin yağsız veya az yağlı olmasına dikkat edilmeli. Aşırı şekerli yiyecekler de sivilce oluşumuna sebep olmakta.

Tam tahıllı besinler beyaz undan üretilmiş gıdalardan daha çok lif, mineral ve vitamin içerir. Hormon dalgalanmaları nedeniyle oluşan sivilceler tam tahıllı gıdalar arasında yer alan esmer pirinç, yulaf, arpa ile azaltılabilir. Yağlı peynir, margarin, tereyağı yerine fındık, badem, keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar da cilt için faydalı olacaktır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
1
﻿Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
﻿Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı
2
﻿Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
3
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
4
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
5
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
6
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿Dünyaca ünlü televizyon yıldızı bikini giyince göbek yağları ortaya çıktı.
7
﻿Dünyaca ünlü televizyon yıldızı bikini giyince göbek yağları ortaya çıktı.
﻿Fırat Aydınus'tan olay açıklama. ''Hakemlerimize maaş ödenmemiş''
﻿Fırat Aydınus'tan olay açıklama. ''Hakemlerimize maaş ödenmemiş''
﻿Fırat Aydınus'tan olay açıklama. ''Hakemlerimize maaş ödenmemiş''
﻿Google duyurdu: Akıllı telefonlardan o uygulama kaldırılıyor
﻿Google duyurdu: Akıllı telefonlardan o uygulama kaldırılıyor
﻿Google duyurdu: Akıllı telefonlardan o uygulama kaldırılıyor
﻿Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldılar
﻿Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldılar
﻿Cezaevinden çıkıp motosiklet çaldılar
﻿Fatih Belediyesi 60 personel alacak
﻿Fatih Belediyesi 60 personel alacak
﻿Fatih Belediyesi 60 personel alacak
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿​Karaman’daki çiftlik evde çıkan yangın
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
﻿Güngören Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.