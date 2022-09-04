Sivilceler hakkında doğru bilinen yanlışlar neler?

Uzmanlar önce sivilcenin sebebinin öğrenilmesinin doğru olduğunu belirtiyor. Sivilce eğer bir hastalığa bağlı ise altta yatan hastalığın tedavisine yönelik tedavi yaklaşımları ve uzmandan yardım almak daha doğru olacaktır. Eğer uzmandan yardım alacak kadar önemli bir sivilce değilse doğal besinleri tüketerek sivilce oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Akne tedavisi için üretilen ürünlerin pek çoğu A vitamini içermektedir. A vitamininin antioksidan etkisi toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. K vitamini cilde iyi gelen vitaminler arasında yer alıyor. Ameliyat yaralarını iyileştirmeden ciltteki morluk ve çürükleri tedavi etmeye kadar kullanılıyor.

Nemlendirici kullanıyorsanız yağsız olmasına dikkat edin. Sivilceleri sıkmayın, ovalamayın patlatmayın. Bunlar sivilcelerin artmasına ve iz kalmasına sebebiyet verebilir. Yine antioksidan etkisi bulunan bir diğer vitamin olan C vitaminini ise portakal, limon, greyfurt, çilek, domates ve tatlı patatesten alabilirsiniz. Genel sağlığınız için tükettiğiniz meyve ve sebzelerin farklı renkleri olmasına dikkat edin.

Akne ve akne izlerinin tedavisinde Kimyasal peeling yöntemi ilk seçeneklerden. Kimyasal peeling; Akne ve izlerini tedavi ederken; Hem cilt gençleştirir, hem gözenekleri sıkılaştırır, hem renk düzensizliklerini dengeler, hem de yeni akne çıkışlarını engeller. Sivilce tedavisinde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Cilt konusunda vitaminlerden faydalanmak doğru yöntemlerden biridir. Bunlardan biri de havuç, kale, ıspanak, lahana ve kavun gibi besinlerden alınabilen A vitaminidir.

Aşırı yağlı gıdalar cildinizin daha fazla yağlanmasına ve sivilce oluşumuna neden olabilir. Yağ için doğru kaynağı seçmek cilt bakımı için önemlidir.

Balık çinko ve diğer mineraller bakımından da zengindir. Çinko sivilceleri hafifletmeye yardımcı mineraller arasında gösterilmektedir ancak fazla çinko tüketiminin toksik etkisi vardır ve özellikle çinko takviyeleri uzman kontrolünde tüketilmelidir. Günde 2 litre kadar su içmeye çalışın. Suyun cilde önemli bir yararı var.

Tüketilen süt ve süt ürünlerinin yağsız veya az yağlı olmasına dikkat edilmeli. Aşırı şekerli yiyecekler de sivilce oluşumuna sebep olmakta.

Tam tahıllı besinler beyaz undan üretilmiş gıdalardan daha çok lif, mineral ve vitamin içerir. Hormon dalgalanmaları nedeniyle oluşan sivilceler tam tahıllı gıdalar arasında yer alan esmer pirinç, yulaf, arpa ile azaltılabilir. Yağlı peynir, margarin, tereyağı yerine fındık, badem, keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar da cilt için faydalı olacaktır.