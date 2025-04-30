Sivilceye son verecek aşı! Akne tedavisinde tarihi adım

Fransız ilaç şirketi Sanofi, akne tedavisinde devrim oluşturmayı hedefleyen bir mRNA aşısı üzerinde çalıştı.

Henüz klinik deney aşamasında olan bu aşı, başarıyla tamamlanırsa tarihte piyasaya sürülen ilk sivilce aşısı olacağının altı çizildi.

Bilim dünyası, bu yenilikçi yaklaşımın sadece cilt sağlığını iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda antibiyotik direnci gibi küresel sağlık sorunlarına da çözüm sunabileceğini tartıştı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Sanofi’nin mRNA teknolojisine dayanan sivilce aşısı, akneye neden olan Propionibacterium acnes (şimdi Cutibacterium acnes olarak biliniyor) bakterisini hedef aldı.

Aşı, bağışıklık sistemini bu bakteriye karşı uyararak ciltteki iltihaplanmayı azaltmayı amaçladı.

Journal of Investigative Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, mRNA aşılarının ciltteki bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu teknolojinin akne gibi kronik cilt rahatsızlıklarında umut verici sonuçlar verebileceğini vurguladı.

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Sanofi’nin projesi, Kaliforniya Üniversitesi’nde (UCLA) dermatoloji alanında çalışan Prof. Dr. Jenny Kim’in dikkatini çekti. Kim, “mRNA teknolojisi, akne tedavisinde kişiselleştirilmiş çözümler sunabilir. Bu aşı, cilt mikrobiyomunu dengeleyerek uzun vadeli sonuçlar sağlayabilir” dedi.

Benzer şekilde, İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Sarah Bennett, aşının klinik denemelerde başarılı olması halinde, gençler ve yetişkinler arasında yaygın olan akne sorununun tedavisinde yeni bir standart oluşturabileceğini belirtti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ANTİBİYOTİK DİRENCİNE ÇÖZÜM MÜ?

Akne, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir cilt rahatsızlığı. Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne göre, sadece ABD’de her yıl 50 milyondan fazla insan akneyle mücadele ediyor.

Geleneksel tedaviler genellikle antibiyotik veya retinoid bazlı ilaçlar içeriyor, ancak bu yöntemler yan etkileri ve uzun süreli kullanımdaki etkinlik kayıpları nedeniyle eleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), antibiyotik direncinin 2050’ye kadar küresel bir sağlık krizi oluşturabileceğini uyarısında bulundu. Bu bağlamda, Sanofi’nin sivilce aşısı umut verici bir alternatif olarak öne çıktı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan mikrobiyolog Dr. Frank Hu, “Antibiyotik kullanımını azaltabilecek her türlü yenilik, küresel sağlık için bir kazançtır. mRNA aşıları, bağışıklık sistemini hedef alarak daha az invaziv bir tedavi sunabilir” dedi.

Dr. Hu, aşının diğer bakteriyel cilt enfeksiyonları için de bir model oluşturabileceğini ekledi.

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KLİNİK DENEYLER VE GELECEK BEKLENTİLER

İlk aşama denemeler, aşının güvenilirliğini ve bağışıklık tepkisini test etmek için 18-35 yaş arası gönüllüler üzerinde yürütüldü. Şirket, 2026’ya kadar ikinci aşama denemelere geçmeyi planladı. Eğer denemeler başarılı olursa, aşı 2030’dan önce piyasaya sürülebilir.

Ancak uzmanlar temkinli. UCLA’dan Prof. Dr. Jenny Kim, “mRNA teknolojisi umut verici olsa da, akne gibi karmaşık bir durumun tedavisinde uzun vadeli etkinlik ve yan etkiler dikkatle incelenmeli” uyarısında bulundu.

Benzer şekilde, Londra’daki King’s College’dan dermatolog Dr. Emma Wedgeworth, aşının her tür akne için etkili olup olmayacağının belirsiz olduğunu belirtti.

TOPLUMDA YANKI VE BEKLENTİLER

Sosyal medyada, özellikle X platformunda, sivilce aşısı haberi büyük yankı uyandırdı.

Kullanıcılar, “Artık pürüzsüz bir cilt hayal değil!” gibi yorumlarla heyecanı dile getirirken, bazıları ise aşının olası yan etkileri konusunda endişeli.

Sanofi, bu tür endişeleri gidermek için şeffaf bir iletişim politikası izleyeceğini duyurdu.

SİVİLCE AŞISI, CİLT SAĞLIĞINDA YENİ BİR SAYFA AÇABİLİR Mİ?

Bilim dünyası ve milyonlarca akne hastası, klinik denemelerin sonuçlarını merakla bekledi. Eğer başarılı olursa, bu aşı sadece ciltteki lekeleri silmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel sağlıkta yeni bir çığır açacak.