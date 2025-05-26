Sivrihisar’da fideler çiftçilerle buluşturuldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Sivrihisar’da fideler çiftçilerle buluşturuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sivrihisar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği programda çiftçilere fide desteğinde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yaşama geçirilen sebze fidesi desteği, Sivrihisar’da düzenlenen programla üreticilerle buluştu. Yerel üretimi teşvik eden destek kapsamında Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci de programa katılarak vatandaşlara fide dağıttı.

Başkan Dökmeci, tarımsal üretime güç katan bu değerli katkı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti. Dökmeci, "Sivrihisar’ımız da değerli çiftçilerimize Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mansur Yavaş ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından fide desteği yapıyoruz. Bundan sonraki zamanlarda da Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Sahadayız. Çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sivrihisar’da fideler çiftçilerle buluşturuldu

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