Sivrihisar’da kadın girişimciliğinin öncüsü: Yalınkat Kadın Girişimi Kooperatifi

YENİÇAĞ - Eskişehir / Recep Toptaş

Sivrihisar’da kurulan Yalınkat Kadın Girişimi Kooperatifi, ilçemizin kadın girişimciliği alanında attığı önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Kooperatifi ziyaret eden Recep Toptaş , Kooperatif Başkanı Nilgün Okursoy’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İLÇEMİZİN İLK KADIN GİRİŞİMİ KOOPERATİFİ

İlimiz ilçeleri arasında kurulan ilk kadın girişimi kooperatifi olma özelliğini taşıyan Yalınkat Kadın Girişimi Kooperatifi, hem kadınlara ekonomik katkı sağlıyor hem de Sivrihisar’ın kültürel ve yöresel değerlerini yaşatıyor.

Kooperatif bünyesinde; ilçemizin yöresel yemekleri, kendi seralarında ürettikleri sebzelerden yapılan reçeller, turşular, tarhanalar, ilçemize has patentli muska baklavalar, geleneksel bazlama ve yufkalar hazırlanarak satışa sunuluyor.

SOSYAL ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ

Kooperatif yalnızca üretim değil, aynı zamanda sosyal yaşamda da önemli bir rol üstleniyor. Kadınlar için özel olarak oluşturulan kulüpte günler, mevlitler ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek hem sosyalleşme hem de dayanışma ortamı sağlanıyor.

TANITIMA BÜYÜK KATKI

Kooperatif Başkanı Nilgün Okursoy, yönetim kurulu ile birlikte Sivrihisar’ı hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıttıklarını belirtti. Okursoy, “Amacımız hem ilçemizi tanıtmak hem de kadınlarımızın emeğini ekonomik değere dönüştürmek” dedi.

ÜRÜNLER ORGANİK VE DOĞAL

Kooperatifte hazırlanan tüm ürünler, kadınların kendi organik üretimleriyle ortaya çıkıyor. Ürünler, hem yerinde hem de kargo yoluyla Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.